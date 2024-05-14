Слова Любови Успенской о размере средней зарплаты в России вызвали споры среди подписчиков

Подписчики поспорили с Успенской по поводу средней зарплаты в стране

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенской спровоцировала дискуссию среди подписчиков по поводу размера средней зарплаты в России.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исполнительница хита "Кабриолет" в "Инстаграме"* пристыдила Филиппа Киркорова, который, по её словам, оторвался от народа и забыл о том, что средняя зарплата в России составляет всего 75 тысяч рублей.

Именно эта фраза вызвала споры среди поклонников певицы.

"75 тысяч — это уже хорошая зарплата. В Сибири средняя — 30, 35 тысяч"; "Согласна на среднюю"; "Если открыть сайты с вакансиями, то медсёстры, администраторы, уборщики получают даже меньше 30 тысяч рублей"; "Они далеки от народа и считают, что 75 — это очень мало, хоть бы кто правду им сказал", — писали подписчики под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской