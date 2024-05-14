Слова Любови Успенской о размере средней зарплаты в России вызвали споры среди подписчиков

Певица Любовь Успенской спровоцировала дискуссию среди подписчиков по поводу размера средней зарплаты в России.
Исполнительница хита "Кабриолет" в "Инстаграме"* пристыдила Филиппа Киркорова, который, по её словам, оторвался от народа и забыл о том, что средняя зарплата в России составляет всего 75 тысяч рублей.
Именно эта фраза вызвала споры среди поклонников певицы.
"75 тысяч — это уже хорошая зарплата. В Сибири средняя — 30, 35 тысяч";
"Согласна на среднюю";
"Если открыть сайты с вакансиями, то медсёстры, администраторы, уборщики получают даже меньше 30 тысяч рублей";
"Они далеки от народа и считают, что 75 — это очень мало, хоть бы кто правду им сказал", — писали подписчики под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".