Не поверите: вот что может принести неудачу каждому водителю

Суеверия среди водителей разнообразны и глубоко укоренены в их повседневной практике. Начиная с убеждения, что чистота в автомобиле может привести к личному успеху, водители придерживаются различных примет и поверий. Самое распространенное суеверие касается чёрной кошки, перебегающей дорогу, которая может заставить водителя изменить маршрут.
Также существует поверье о необходимости строго следовать заранее запланированному маршруту во время свадебных поездок, чтобы избежать будущих брачных неурядиц. Избегание зелёного цвета автомобиля когда-то было связано с токсичной практикой его покраски.
Некоторые водители суеверно относятся к наличию денег под ковриком в машине, считая это признаком удачи и благополучия. Поверье в неудачу, связанную с номерами автомобилей, содержащими ноль или тринадцать, также широко распространено среди водителей.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".