Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный эксперт Колчин: штурм Харькова пока маловероятен
Какие блюда нельзя есть на фуршетах и завтраках в отелях
Силуанов анонсирует изменения в налоговой системе РФ
Веганский смузи-боул: полезный завтрак
Рассматриваем основные факторы, влияющие на здоровье волос
Подписчики поспорили с Успенской по поводу средней зарплаты в стране
Разбираемся в технике для стрижки травы
Ольга Воронова: реанимировать растения можно, но важно это сделать вовремя
Физик Носов рассказал о наноплёнках из антиферромагнетиков для связи 6G
Не поверите: вот что может принести неудачу каждому водителю

Суеверия водителей: от чёрных кошек до зелёных автомобилей

0:59
Авто

Суеверия среди водителей разнообразны и глубоко укоренены в их повседневной практике. Начиная с убеждения, что чистота в автомобиле может привести к личному успеху, водители придерживаются различных примет и поверий. Самое распространенное суеверие касается чёрной кошки, перебегающей дорогу, которая может заставить водителя изменить маршрут.

Суеверия водителей: от чёрных кошек до зелёных автомобилей
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также существует поверье о необходимости строго следовать заранее запланированному маршруту во время свадебных поездок, чтобы избежать будущих брачных неурядиц. Избегание зелёного цвета автомобиля когда-то было связано с токсичной практикой его покраски.

Некоторые водители суеверно относятся к наличию денег под ковриком в машине, считая это признаком удачи и благополучия. Поверье в неудачу, связанную с номерами автомобилей, содержащими ноль или тринадцать, также широко распространено среди водителей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Ольга Воронова: реанимировать растения можно, но важно это сделать вовремя
Суеверия водителей: от чёрных кошек до зелёных автомобилей
В США объяснили, как санкции против России ударили по самим Штатам
Физик Носов рассказал о наноплёнках из антиферромагнетиков для связи 6G
Политолог Баширов: сформирована новая команда, отвечающая за вопросы безопасности
"МОЭК" объявила о переносе сезона отключений горячей воды в Москве на неделю
"Совкомбанк Страхование" сообщил о 12-кратном взлёте спроса на полисы ВЗР в Китай
Гай Ричи рассказал о своей любви к работе
Секреты ухода за арбузами
Россиянка получила от Turkish Airlines $600 за потерянный багаж и подала в суд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников