Не поверите: вот что может принести неудачу каждому водителю

Суеверия водителей: от чёрных кошек до зелёных автомобилей

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Суеверия среди водителей разнообразны и глубоко укоренены в их повседневной практике. Начиная с убеждения, что чистота в автомобиле может привести к личному успеху, водители придерживаются различных примет и поверий. Самое распространенное суеверие касается чёрной кошки, перебегающей дорогу, которая может заставить водителя изменить маршрут.

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Также существует поверье о необходимости строго следовать заранее запланированному маршруту во время свадебных поездок, чтобы избежать будущих брачных неурядиц. Избегание зелёного цвета автомобиля когда-то было связано с токсичной практикой его покраски.

Некоторые водители суеверно относятся к наличию денег под ковриком в машине, считая это признаком удачи и благополучия. Поверье в неудачу, связанную с номерами автомобилей, содержащими ноль или тринадцать, также широко распространено среди водителей.