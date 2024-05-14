Секреты здоровых волос: разбираемся с основными причинами проблем

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Рассматриваем основные факторы, влияющие на здоровье волос

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Когда волосы становятся сухими и поврежденными, они выглядят неряшливо, и укладка держится плохо. Однако это можно исправить. В этой статье мы рассмотрим основные причины таких проблем и поделимся советами, как поддерживать здоровье и красоту волос.

Рассматриваем основные факторы, влияющие на здоровье волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причина 1: Несбалансированное питание

То, что вы едите, оказывает влияние на состояние ваших волос. Недостаточное потребление белка может сделать волосы тонкими и слабыми. Белок содержится в различных продуктах, таких как мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Поэтому включение их в рацион поможет укрепить волосы.

Также недостаток железа может привести к пересыханию и выпадению волос. Железо можно получить из зеленых яблок, гречневой каши, говяжьей печени, индейки и зелени.

Причина 2: Переутомление и стресс

Стресс и переутомление могут негативно сказаться на здоровье волос. Адреналин, выбрасываемый в кровь во время стресса, может нарушить кровообращение к коже головы и привести к ослаблению волос.

Чтобы справиться со стрессом, полезно заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе.

Причина 3: Агрессивные условия окружающей среды

Волосы могут страдать от перепадов температуры и воздействия ультрафиолетовых лучей. Это может делать их слабыми и подверженными выпадению.

Чтобы защитить волосы, следует избегать длительного пребывания на солнце и использовать головные уборы в жаркую погоду.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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