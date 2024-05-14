Это простое действие поможет воскресить ваш огород и цветник после майсикх заморозков — лайфхак от садовода

Ольга Воронова: реанимировать растения можно, но важно это сделать вовремя

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в эксклюзивном интервью Pravda. Ru дала советы по "реанимации" пострадавших от заморозков садовых и цветочных растений.

Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Майские заморозки "побили" садовые деревья и кустарники, а также поспешно высаженные на клумбы цветы довольно сильно, признаются садоводы. Но, как выясняется, не всё потеряно. Спасти хотя бы 50 процентов пострадавших при минусовой температуре растений всё же возможно.

"Нужно обрезать всё почерневшее, потому что на это садятся всякие грибки, бактерии, которые и дальше поползут, надо вот эти уязвимые места, которые всё равно уже не восстановятся, обстричь — это первое. Второе — надо обработать все растения иммуномодуляторами. Их очень много, и из них Циркон и Эпин, я бы сказала — очень слабые, например, та же янтарная кислота уже будет посильнее, а дальше идут специализированные, они продаются, есть очень сильные иммуномодуляторы", — даёт конкретные советы Ольга Воронова.

После холодового стресса обязательно нужна внеплановая подкормка, говорит садовод. Важное условие — обед для растений не должен быть полноценным, как после зимы. Дозы удобрений берём минимальные.

"Используйте минимальное количество подкормки, потому что сосудистую систему нельзя перенапрягать, но и без неё растения оставлять сейчас нельзя, потому что им нужны ресурсы для восстановления. Не переусердствуйте, добавляйте минимальные объёмы. Даже если уже до этих морозов чем-то подкормили, это уже не считается, надо ещё небольшую подкормку сделать", — рекомендует специалист.

Холодное опрыскивание пострадавших от заморозков зелёных насаждений собеседница Pravda. Ru настоятельно советует проводить только утром, в момент обнаружения изморози на листьях, чтобы смягчить переход от низкой к более высокой температуре. Потом процедура станет бессмысленной и даже вредной для перенёсших холодовой стресс садовых и цветочных культур.