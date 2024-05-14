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Чем лучше стричь траву: триммером или газонокосилкой?

Разбираемся в технике для стрижки травы

2:16
Садоводство » Советы

Стрижка травы — это важный этап ухода за газоном, который влияет на его внешний вид и здоровье. И если раньше для этой задачи использовались только газонокосилки, то сейчас все большую популярность приобретают триммеры. Но какой из них лучше выбрать для стрижки травы — триммер или газонокосилку? Давайте разберёмся.

Разбираемся в технике для стрижки травы
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Газонокосилка — это устройство, которое с помощью вращающегося лезвия обрезает траву на определенной высоте. Она идеально подходит для больших участков и ровных поверхностей. Газонокосилка обладает высокой производительностью и позволяет быстро и качественно стричь траву. Однако, она не подходит для труднодоступных мест, таких как углы и края газона, а также для стрижки вокруг деревьев и кустарников.

В отличие от газонокосилки, триммер обрезает траву с помощью нейлоновой лески или металлического ножа. Он более маневренный и позволяет достичь труднодоступных мест, что делает его идеальным для стрижки краев газона и вокруг деревьев. Триммер также подходит для стрижки травы на неровных поверхностях и на участках с большим количеством препятствий. Однако, он не такой производительный как газонокосилка и может потребовать больше времени на обработку больших участков.

Кроме того, триммер может быть более экологичным вариантом, так как не использует бензин или электричество, а работает на аккумуляторе или мощности человеческих рук. Это также делает его более тихим и удобным в использовании.

Таким образом, выбор между триммером и газонокосилкой зависит от ваших потребностей и особенностей участка. Если у вас большой и ровный газон, то лучше использовать газонокосилку. А если у вас маленький участок с множеством препятствий, то триммер будет более подходящим вариантом. Также стоит учитывать экологичность и удобство использования каждого из устройств.

В идеальном случае, можно иметь оба устройства и использовать их в зависимости от ситуации. Но если приходится выбирать только одно, то рекомендуется ориентироваться на особенности вашего участка и ваших потребностей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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