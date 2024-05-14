Помощь от государства: Госдума рассмотрит предложение о субсидиях для нуждающихся

В Министерстве финансов РФ рассматривается возможность введения субсидий для представителей наименее обеспеченных слоев населения.
Об этом было заявлено кандидатом на пост главы ведомства, Антоном Силуановым, как сообщает ТАСС.
Он отметил, что говорится о возможной корректировке налоговой системы. В качестве меры поддержки предлагается ввести вычеты для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.
Предполагается добавить механизм субсидий для поддержки наиболее нуждающихся категорий людей. Кандидат на пост министра финансов также добавил, что ведомство вынесет на рассмотрение депутатов соответствующую инициативу после ее проработки.
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