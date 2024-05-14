Помощь от государства: Госдума рассмотрит предложение о субсидиях для нуждающихся

Силуанов анонсирует изменения в налоговой системе РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве финансов РФ рассматривается возможность введения субсидий для представителей наименее обеспеченных слоев населения.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом было заявлено кандидатом на пост главы ведомства, Антоном Силуановым, как сообщает ТАСС.

Он отметил, что говорится о возможной корректировке налоговой системы. В качестве меры поддержки предлагается ввести вычеты для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Предполагается добавить механизм субсидий для поддержки наиболее нуждающихся категорий людей. Кандидат на пост министра финансов также добавил, что ведомство вынесет на рассмотрение депутатов соответствующую инициативу после ее проработки.