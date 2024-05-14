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Политолог рассказал об усилении блока безопасности в Совбезе РФ

Политолог Баширов: сформирована новая команда, отвечающая за вопросы безопасности

1:31
Политика

Политолог Марат Баширов сообщает в интервью NewsInfo.Ru, что назначение на должности помощников президента России Алексея Дюмина, бывшего губернатора Тульской области, и Николая Патрушева, бывшего секретаря Совета безопасности, усилит блок, который занимается вопросами безопасности нашей страны.

Политолог Баширов: сформирована новая команда, отвечающая за вопросы безопасности
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

"В связи с тем, что назначен ещё новый министр обороны и назначен новый глава Совбеза, то правильно говорить о том, что фактически сформирована такая, в общем, новая команда, которая будет заниматься в первую очередь вопросами безопасности Российской Федерации"

Максим Орешкин, назначенный Владимиром Путиным на должность заместителя руководителя администрации президента, по словам Баширова, в последнее время сопровождал президента в поездках по регионам и консультировал его по экономическим вопросам.

"Вот сейчас, когда его повысили до замглавы администрации, очевидно, что он более плотно будет работать с полпредствами, так как эта  структура тоже сохраняется. Соответственно, у него расширятся полномочия, которые будут касаться вот таких направлений, то есть это, вроде бы, не внутренняя политика, но очень важная тематика, связанная с экономическими, промышленными процессами в регионах"

Главной перестановкой в силовом блоке считается замещение Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза РФ Сергеем Шойгу, который передал должность министра обороны Андрею Белоусову

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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