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Олег Артюков
National Review: санкции против России ударили по самим США

В США объяснили, как санкции против России ударили по самим Штатам

2:50
Экономика

В материале американского издания National Review анализируется политика администрации президента США Джо Байдена в отношении России. Анализируется в контексте предстоящих в этом году президентских выборов.

В США объяснили, как санкции против России ударили по самим Штатам
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Автор материала приходит к выводу, что приоритетом для администрации является стабильность цен на топливо внутри страны. И это — удивительное открытие — ставится выше, чем поддержка Украины.

Санкции США оказались неэффективны в ограничении доходов России от экспорта энергоресурсов. И как сказано в материале National Review, такая политика наносит ущерб интересам самих Соединённых Штатов.

А дело в том, что американские ограничительные меры в отношении России помогли крупным промышленным конкурентам США, таким как Китай и Индия. Непонятно, правда, когда это Индия стала конкурентом США в промышленном производстве, но да автору материала виднее.

Так вот, эти два государства смогли быстро заменить сокращение экспорта в Европу за счет увеличения закупок российской нефти. Это привело к созданию новых перерабатывающих мощностей в этих странах, что негативно сказалось на окружающей среде и уменьшило конкурентоспособность американской промышленности, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Да уж, вот про окружающую среду надо добавить обязательно. Можно подумать, что американские корпорации, которые создают предприятия в третьих странах, в первую очередь заботит именно состояние окружающей среды.

Далее материала подчёркивает, что Китай и Индия извлекли выгоду из ситуации, получая российскую нефть по сниженным ценам. Это позволило им расширить свои нефтеперерабатывающие мощности и увеличить экспорт нефтепродуктов.

Особо отмечается, что индийские компании успешно конкурируют с американскими экспортёрами в Европе, предлагая более низкие цены благодаря сниженным затратам на сырье и транспортировку. Надо так полагать, что это и есть та самая "промышленная конкуренция" со стороны Индии, о которой было сказано выше. Хотя корректнее было бы говорить о конкуренции в поставках бензина и дизельного топлива.

Автор материала также указывает на роль Турции, союзника США по НАТО, в поддержке экономики России. Турция увеличила импорт российской нефти и нефтепродуктов, компенсируя сокращение экспорта в Европу. И стала значительным экспортёром продуктов переработки в страны Евросоюза.

Действительно, вот ведь вопрос — как это некоторые государства посмели покуситься на часть прибыли американских энергоконцернов? Ведь когда вводили санкции, не это подразумевалось.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай индия
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