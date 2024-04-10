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New York Times: Союзники Трампа собираются перенаправить избирателей Байдена к дргуим кандидатам

NYT: союзники Трампа переманивают избирателей Байдена к другим кандидатам

Мир

Согласно публикации в газете New York Times, союзники бывшего президента США Дональда Трампа ищут пути для повышения рейтингов других кандидатов на президентских выборах 2024 года с целью переманить избирателей действующего главы Белого дома Джо Байдена.

NYT: союзники Трампа переманивают избирателей Байдена к другим кандидатам
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одна из стратегий заключается в создании имиджа сторонника права на аборт для кандидата Роберта Кеннеди-младшего, чтобы привлечь избирателей, для которых этот вопрос важен. Также планируется акцентировать внимание на проэкологических позициях Кеннеди-младшего и Джилл Стайн от Партии зеленых, чтобы заручиться поддержкой недовольных рекордной добычей нефти при Байдене.

Кроме того, союзники Трампа обсуждают возможность снижения явки среди сторонников Демократической партии путем обострения недовольства американских мусульман поддержкой США Израиля. Для этого рассматривается проведение в штатах с большим числом мусульман рекламной кампании, в которой Байдена якобы будут благодарить за поддержку Израиля.

Предстоящие президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Основными соперниками являются действующий президент-демократ Джо Байден и бывший республиканский лидер Дональд Трамп, уже обеспечившие себе выдвижение от своих партий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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