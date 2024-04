New York Times: Союзники Трампа собираются перенаправить избирателей Байдена к дргуим кандидатам

Согласно публикации в газете New York Times, союзники бывшего президента США Дональда Трампа ищут пути для повышения рейтингов других кандидатов на президентских выборах 2024 года с целью переманить избирателей действующего главы Белого дома Джо Байдена.

