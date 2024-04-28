Простые шаги для обновления гостиной: избавляемся от лишних вещей

Дизайнер рассказал, как освежить интерьер в гостиной

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Эксперты подчеркивают, что один из самых эффективных способов обновить интерьер — это избавление от лишних предметов и генеральная уборка.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это доступно каждому, кто располагает свободным временем, и не требует финансовых затрат.

Юлия Тычино, специалист по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", рекомендует, какие предметы следует убрать из гостиной.

Первое — это сувениры. Сначала появляется один, а затем они накапливаются, требуя все больше места. Они создают визуальный беспорядок и усложняют уборку.

Второе — разнообразие вазонов. Лучше выбрать один стиль для всех кашпо, чтобы избежать превращения комнаты в джунгли. Количество растений должно соответствовать возможностям ухаживать за ними.

Третье — провода и зарядные устройства. Их следует убрать из виду, хранить в специальной коробке или ящике.

Четвертое — бумажный мусор. Старые счета, рабочие документы и рекламные буклеты нужно хранить в кладовке, особенно если вы планируете их сдавать на переработку.

Пятое — качество декоративных изображений. Если картины не являются произведениями искусства, а просто замаскированы дыры на стенах, предпочтительнее заменить их на качественные семейные фотографии в рамках.