Простые шаги для обновления гостиной: избавляемся от лишних вещей

Эксперты подчеркивают, что один из самых эффективных способов обновить интерьер — это избавление от лишних предметов и генеральная уборка.
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Это доступно каждому, кто располагает свободным временем, и не требует финансовых затрат.
Юлия Тычино, специалист по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", рекомендует, какие предметы следует убрать из гостиной.
Первое — это сувениры. Сначала появляется один, а затем они накапливаются, требуя все больше места. Они создают визуальный беспорядок и усложняют уборку.
Второе — разнообразие вазонов. Лучше выбрать один стиль для всех кашпо, чтобы избежать превращения комнаты в джунгли. Количество растений должно соответствовать возможностям ухаживать за ними.
Третье — провода и зарядные устройства. Их следует убрать из виду, хранить в специальной коробке или ящике.
Четвертое — бумажный мусор. Старые счета, рабочие документы и рекламные буклеты нужно хранить в кладовке, особенно если вы планируете их сдавать на переработку.
Пятое — качество декоративных изображений. Если картины не являются произведениями искусства, а просто замаскированы дыры на стенах, предпочтительнее заменить их на качественные семейные фотографии в рамках.