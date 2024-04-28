Отток иностранных инвесторов из Турции: причины падения спроса на жилье

Иностранцы массово покидают Анталию

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время рынок недвижимости в Турции испытывает кризис, что привело к массовому оттоку иностранных инвесторов. Согласно отчетам местных СМИ, в марте доля покупок жилья иностранцами составила всего 1,68% от общего числа сделок.

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Особенно заметно это явление в Анталии, где доля иностранных покупателей в марте достигла 10,9%, но к апрелю снизилась до 5,5%. Эксперты объясняют такое снижение повышением стоимости жилья и сложностями с получением разрешения на проживание.

Дополнительные опасения вызывают экономический кризис и политическая нестабильность в стране, что также сказалось на уменьшении числа иностранных компаний, зарегистрированных в Торгово-промышленной палате Анталии — их количество уменьшилось на 63% по сравнению с прошлым годом.