Отток иностранных инвесторов из Турции: причины падения спроса на жилье

В последнее время рынок недвижимости в Турции испытывает кризис, что привело к массовому оттоку иностранных инвесторов. Согласно отчетам местных СМИ, в марте доля покупок жилья иностранцами составила всего 1,68% от общего числа сделок.
Особенно заметно это явление в Анталии, где доля иностранных покупателей в марте достигла 10,9%, но к апрелю снизилась до 5,5%. Эксперты объясняют такое снижение повышением стоимости жилья и сложностями с получением разрешения на проживание.
Дополнительные опасения вызывают экономический кризис и политическая нестабильность в стране, что также сказалось на уменьшении числа иностранных компаний, зарегистрированных в Торгово-промышленной палате Анталии — их количество уменьшилось на 63% по сравнению с прошлым годом.
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