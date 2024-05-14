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Вкусный молочный коктейль из кукурузных хлопьев с добавлением клубничного мороженого: детям понравится такой перекус

Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники

0:34
Еда

Клубничный молочный коктейль из кукурузных хлопьев — это восхитительный напиток, который можно смело дать детям на завтрак.

Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кукурузных хлопьев
  • 3 стакана молока
  • 5 кубиков льда
  • 4 шарика клубничного мороженого
  • 2 чайные ложки сахара

Приготовление

Замочите кукурузные хлопья в 1 стакане молока на 5 минут. Смешайте в блендере замоченную смесь, клубничное мороженое, сахар, оставшееся молоко и кубики льда до получения однородной массы.

Как сделать молочный коктейль
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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