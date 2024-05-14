Вкусный молочный коктейль из кукурузных хлопьев с добавлением клубничного мороженого: детям понравится такой перекус

Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники

0:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный молочный коктейль из кукурузных хлопьев — это восхитительный напиток, который можно смело дать детям на завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана кукурузных хлопьев

3 стакана молока

5 кубиков льда

4 шарика клубничного мороженого

2 чайные ложки сахара

Приготовление

Замочите кукурузные хлопья в 1 стакане молока на 5 минут. Смешайте в блендере замоченную смесь, клубничное мороженое, сахар, оставшееся молоко и кубики льда до получения однородной массы.