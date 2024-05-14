Вкусный молочный коктейль из кукурузных хлопьев с добавлением клубничного мороженого: детям понравится такой перекус
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
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Клубничный молочный коктейль из кукурузных хлопьев — это восхитительный напиток, который можно смело дать детям на завтрак.
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1/2 стакана кукурузных хлопьев
- 3 стакана молока
- 5 кубиков льда
- 4 шарика клубничного мороженого
- 2 чайные ложки сахара
Приготовление
Замочите кукурузные хлопья в 1 стакане молока на 5 минут. Смешайте в блендере замоченную смесь, клубничное мороженое, сахар, оставшееся молоко и кубики льда до получения однородной массы.
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Как сделать молочный коктейль