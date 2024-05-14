Планируется устранить зарплатное неравенство: в России хотят изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году

В России планируется изменение системы оплаты труда бюджетников с внедрением новой модели к 2027 году.
Процесс разработки и тестирования системы начнется с определения пилотных регионов на основе методических рекомендаций Российской трехсторонней комиссии. Пилотный проект запустится в 2025 году, а 2026 год будет посвящен анализу результатов, сообщает "Российская газета".
Новая система сначала коснется сфер здравоохранения и образования, где требуется повышение зарплат. Основная цель — устранить необоснованные различия в заработной плате между регионами и секторами, что должно способствовать улучшению уровня жизни и стабилизации трудоустройства молодых специалистов.
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