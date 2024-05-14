В МинЖКХ МО отчитались о выполнении программы капремонта: жить стало лучше 3,5 миллионам человек

Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала этого года завершён капремонт более тысячи многоквартирных домов в Подмосковье по областной программе капремонта, сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

Фото: mos.ru by Максим Денисов is licensed under public domain

Всего же с начала действия этой программы в 2014 году отремонтировано более 17,2 тысячи включённых в неё МКД, или более 39%.

"В результате проведённых работ жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов подмосковных жителей", — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, до конца года в планах ремонт ещё 4,2 тысячи домов, в том числе в тысяче с лишним из них заменят газовое оборудование, что существенно повысит безопасность проживания; в 884 зданиях хотят модернизировать другие инженерные коммуникации — системы водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.

Из 57 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье в программу капремонта Московской области, рассчитанную на 25 лет, включены 44,2 тысячи. Аварийные и ветхие постройки в неё не вошли, а новые будут добавляться по мере старения.