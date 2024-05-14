Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили
Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак
Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Три мгновенных решения отеков: экспертные подборки для вашего лица

Три метода, которые моментально снимут отечность

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Отеки — это проблема, с которой часто сталкиваются многие. Врач-косметолог салона красоты SLOWMO TSVETNOY, Оксана Макарова, подбирает три программы, которые обеспечивают заметный эффект уже после первого визита и рекомендованы как процедуры "на выход".

Три метода, которые моментально снимут отечность
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эндосферная терапия

Этот аппарат широко используется для работы с телом, но его воздействие на лицо недооценено. Благодаря работе по лимфодренажным линиям достигается потрясающий эффект лифтинга и уменьшение отеков. Кроме того, мышцы лица нуждаются в тренировках, и отсутствие нагрузки приводит к признакам старения. Фитнес для лица не всегда решает проблему, так как упражнения не действуют на все слои кожи. Компрессионные микровибрации стимулируют естественные процессы в коже, способствуя улучшению овала лица и выработке коллагена и эластина.

Гидрофациаль

Хотя изначально Hydrafacial разработан для очищения кожи, он также обладает прекрасным противоотечным действием. Процедура обеспечивает дренажный эффект благодаря введению сывороток по массажным линиям и мягким движениям манипул с насадками.

Хиропластический массаж лица

Этот метод, разработанный испанским хирургом Энрике Кастеллсом Гарсией, целенаправленно борется с отечностью и улучшает лимфодренаж. Он также укрепляет стенки сосудов, что особенно важно для людей с куперозом. Результаты видны уже через 40 минут после первой процедуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили
Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак
Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
Три метода, которые моментально снимут отечность
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников