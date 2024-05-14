Три мгновенных решения отеков: экспертные подборки для вашего лица

Отеки — это проблема, с которой часто сталкиваются многие. Врач-косметолог салона красоты SLOWMO TSVETNOY, Оксана Макарова, подбирает три программы, которые обеспечивают заметный эффект уже после первого визита и рекомендованы как процедуры "на выход".
Эндосферная терапия
Этот аппарат широко используется для работы с телом, но его воздействие на лицо недооценено. Благодаря работе по лимфодренажным линиям достигается потрясающий эффект лифтинга и уменьшение отеков. Кроме того, мышцы лица нуждаются в тренировках, и отсутствие нагрузки приводит к признакам старения. Фитнес для лица не всегда решает проблему, так как упражнения не действуют на все слои кожи. Компрессионные микровибрации стимулируют естественные процессы в коже, способствуя улучшению овала лица и выработке коллагена и эластина.
Гидрофациаль
Хотя изначально Hydrafacial разработан для очищения кожи, он также обладает прекрасным противоотечным действием. Процедура обеспечивает дренажный эффект благодаря введению сывороток по массажным линиям и мягким движениям манипул с насадками.
Хиропластический массаж лица
Этот метод, разработанный испанским хирургом Энрике Кастеллсом Гарсией, целенаправленно борется с отечностью и улучшает лимфодренаж. Он также укрепляет стенки сосудов, что особенно важно для людей с куперозом. Результаты видны уже через 40 минут после первой процедуры.
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