Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три метода, которые моментально снимут отечность
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
Актёр Олег Шкловский больше не хочет сниматься в кино и играть в театре
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Титан — единственная планета, покрытая жидкостью, кроме Земли. Но жизнь там невозможна, и вот почему

В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане

1:37
Наука

Титан — единственный космический объект в Солнечной системе, кроме Земли, покрытый жидкостью, напомнил Московский планетарий. В пятницу в его сообществе ВКонтакте опубликована статья об этой Сатурновой луне.

В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Фото: Flickr by Forsetius is licensed under CC BY 2.0 DEED

Так спутник назвал его первооткрыватель — голландский физик и астроном Христиан Гюйгенс. Затем были обнаружены другие спутники окольцованной планеты, и всем им договорились давать имена в честь древнеримских мифологических персонажей.

Когда мимо Титана пролетели сначала "Пионер-11", затем "Кассини-Гюйгенс", выяснилось, что на его поверхности плещутся реки и озёра из жидкого метана Довольно обширные, к слову — Море Кракена на северном полюсе длиной до 1000 км по площади сравнимо с Каспийским морем.

Есть на спутнике Сатурна и вода — в виде подлёдного океана. Но зарождение жизни в нём, как подсчитали астробиологи, крайне маловероятна — слишком мало органики попадает в пучины сквозь толщу льда и камней.

С орбитальной станции "Кассини" на экваторе Титана совершил посадку спускаемый аппарат "Гюйгенс". Он сделал картирование большой — размером с Австралию — низины, получившей название Ксанаду. С северо-запада она окаймлена горной системой, в которую входит самая высокая на спутнике вершина, достигающая 3337 м.

В целом же рельеф Титана достаточно ровный, в том числе и благодаря интенсивным дождям из метана.

Что скрывает Титан под густой атмосферой
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Хрущ наносит значительный вред огороду
В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами
Переписывать завещание можно бесконечно, рассказала юрист
Хитрости макияжа: как подготовиться к вечеринке за считанные минуты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников