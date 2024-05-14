Титан — единственная планета, покрытая жидкостью, кроме Земли. Но жизнь там невозможна, и вот почему

В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Титан — единственный космический объект в Солнечной системе, кроме Земли, покрытый жидкостью, напомнил Московский планетарий. В пятницу в его сообществе ВКонтакте опубликована статья об этой Сатурновой луне.

Фото: Flickr by Forsetius is licensed under CC BY 2.0 DEED

Так спутник назвал его первооткрыватель — голландский физик и астроном Христиан Гюйгенс. Затем были обнаружены другие спутники окольцованной планеты, и всем им договорились давать имена в честь древнеримских мифологических персонажей.

Когда мимо Титана пролетели сначала "Пионер-11", затем "Кассини-Гюйгенс", выяснилось, что на его поверхности плещутся реки и озёра из жидкого метана Довольно обширные, к слову — Море Кракена на северном полюсе длиной до 1000 км по площади сравнимо с Каспийским морем.

Есть на спутнике Сатурна и вода — в виде подлёдного океана. Но зарождение жизни в нём, как подсчитали астробиологи, крайне маловероятна — слишком мало органики попадает в пучины сквозь толщу льда и камней.

С орбитальной станции "Кассини" на экваторе Титана совершил посадку спускаемый аппарат "Гюйгенс". Он сделал картирование большой — размером с Австралию — низины, получившей название Ксанаду. С северо-запада она окаймлена горной системой, в которую входит самая высокая на спутнике вершина, достигающая 3337 м.

В целом же рельеф Титана достаточно ровный, в том числе и благодаря интенсивным дождям из метана.

Что скрывает Титан под густой атмосферой