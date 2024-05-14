Байден вводит шокирующие тарифы против Китая: электромобили и медоборудование под ударом

Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили

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Президент США Джо Байден планирует в ближайший вторник объявить о введении новых тарифов на китайские товары, включая электромобили, медицинские товары и оборудование для солнечной энергетики.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это решение является частью жесткой политики Байдена в отношении Китая перед предстоящими президентскими выборами в ноябре, на которых он будет бороться за переизбрание. Новые тарифы являются продолжением тарифной политики, установленной его предшественником Дональдом Трампом.

Ожидается, что новые тарифы не окажут значительного влияния на китайские отрасли. Например, в первом квартале только один китайский автопроизводитель Geely экспортировал автомобили в США. Кроме того, рынок солнечных панелей в США для Китая невелик, и экспорт в США уже давно облагается тарифами.

С другой стороны, Китай экспортировал медицинские товары в США на сумму 30,9 миллиарда долларов в 2022 году, что составляет около пятой части общего экспорта медицинских товаров из Китая. Новые тарифы входят в широкую стратегию Байдена по защите США от дефицита поставок, который наблюдался во время пандемии и вызывал проблемы в больницах по всей стране.