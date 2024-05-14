Ольга Бузова сорвалась на Ляйсан Утяшеву в ответ на замечание о неумении готовить

Ольга Бузова вышла из себя, услышав от Ляйсан Утяшевой упрёк в неумении готовить.
Бузова эмоционально отреагировала на критику супруги Павла Воли. Ляйсан Утяшева выразила уверенность в том, что Ольга не умеет готовить. К такому выводу ведущая шоу "Вкусно с Ляйсан" пришла после того, как увидела, что Бузова начала жарить яйца на сковороде целиком.
В ответ на замечание звезда "Дома-2" взорвалась. Ольга заявила, что умеет готовить. Она отметила, что Ляйсан просто неправильно сформулировала свои указания.
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