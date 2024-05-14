Ольга Бузова сорвалась на Ляйсан Утяшеву в ответ на замечание о неумении готовить

Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла из себя, услышав от Ляйсан Утяшевой упрёк в неумении готовить.

Фото: https://vk.com/id197040690 by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бузова эмоционально отреагировала на критику супруги Павла Воли. Ляйсан Утяшева выразила уверенность в том, что Ольга не умеет готовить. К такому выводу ведущая шоу "Вкусно с Ляйсан" пришла после того, как увидела, что Бузова начала жарить яйца на сковороде целиком.

В ответ на замечание звезда "Дома-2" взорвалась. Ольга заявила, что умеет готовить. Она отметила, что Ляйсан просто неправильно сформулировала свои указания.

Ранее Ольга Бузова рассказала, на что предпочитает тратить деньги.