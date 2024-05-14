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Трагический инцидент на Зиплайне в Дагестане: серьезные травмы у туристки

В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне

1:10
Туризм

В Дагестане на аттракционе "Зиплайн" произошло серьезное происшествие, в результате которого молодая женщина получила тяжелые травмы. Инцидент случился в районе Хунзах, в местности Матлас.

В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Фото: commons.wikimedia.org by EcoFunMX is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Согласно данным следственного управления СК РФ по республике, 8 мая 2024 года произошло столкновение двух людей на канатной дороге. Ответственный за безопасность на аттракционе запустил следующего человека, не убедившись в том, что 23-летняя девушка полностью освободила трассу. В результате девушка получила травмы, признанные тяжким вредом здоровью.

В отношении владельца аттракциона было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к несчастному случаю.

Прокуратура Дагестана сообщила, что пострадавшая госпитализирована и проводится проверка деятельности предпринимателя. Ожидается, что в ходе проверки будут даны оценки соблюдению законодательства. По информации РИА Новости, пострадавшая приехала в республику как туристка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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