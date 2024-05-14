Трагический инцидент на Зиплайне в Дагестане: серьезные травмы у туристки

В Дагестане на аттракционе "Зиплайн" произошло серьезное происшествие, в результате которого молодая женщина получила тяжелые травмы. Инцидент случился в районе Хунзах, в местности Матлас.
Согласно данным следственного управления СК РФ по республике, 8 мая 2024 года произошло столкновение двух людей на канатной дороге. Ответственный за безопасность на аттракционе запустил следующего человека, не убедившись в том, что 23-летняя девушка полностью освободила трассу. В результате девушка получила травмы, признанные тяжким вредом здоровью.
В отношении владельца аттракциона было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к несчастному случаю.
Прокуратура Дагестана сообщила, что пострадавшая госпитализирована и проводится проверка деятельности предпринимателя. Ожидается, что в ходе проверки будут даны оценки соблюдению законодательства. По информации РИА Новости, пострадавшая приехала в республику как туристка.
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