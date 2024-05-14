Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили
Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
Три метода, которые моментально снимут отечность
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Один неожиданный признак, что вы готовы завести собаку — узнайте сейчас

Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак

1:08
Зоосфера » Собаки

Прежде чем принять решение о заведении собаки, человеку следует серьёзно обдумать свои возможности и желания.

Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Следует задать себе вопрос: "Действительно ли я готов к появлению четвероногого друга в моей жизни?"

Понимание того, что забота о питомце требует значительных временных и энергетических затрат, крайне важно.

Очень плохо, если осознание того, что завести животное было ошибкой, приходит слишком поздно.

В таком случае перед владельцем стоят непростые варианты: либо продолжить заботиться о нелюбимом животном, либо отдать его другим людям. Оба этих выбора нежелательны.

Как же можно убедиться, что собака действительно нужна? Существует надёжный критерий.

Основание для заведения собаки Человек должен чётко осознавать, что ему нужен именно друг, а не заменитель ребёнка, игрушка, или средство для достижения личных целей.

Если человек приходит к такому пониманию и уверен, что у него достаточно ресурсов для ухода за животным, то он может с уверенностью заводить собаку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Хрущ наносит значительный вред огороду
В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами
Переписывать завещание можно бесконечно, рассказала юрист
Хитрости макияжа: как подготовиться к вечеринке за считанные минуты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников