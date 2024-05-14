Один неожиданный признак, что вы готовы завести собаку — узнайте сейчас

Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прежде чем принять решение о заведении собаки, человеку следует серьёзно обдумать свои возможности и желания.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Следует задать себе вопрос: "Действительно ли я готов к появлению четвероногого друга в моей жизни?"

Понимание того, что забота о питомце требует значительных временных и энергетических затрат, крайне важно.

Очень плохо, если осознание того, что завести животное было ошибкой, приходит слишком поздно.

В таком случае перед владельцем стоят непростые варианты: либо продолжить заботиться о нелюбимом животном, либо отдать его другим людям. Оба этих выбора нежелательны.

Как же можно убедиться, что собака действительно нужна? Существует надёжный критерий.

Основание для заведения собаки Человек должен чётко осознавать, что ему нужен именно друг, а не заменитель ребёнка, игрушка, или средство для достижения личных целей.

Если человек приходит к такому пониманию и уверен, что у него достаточно ресурсов для ухода за животным, то он может с уверенностью заводить собаку.