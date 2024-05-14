Президент Института современного развития Игорь Юргенс рекомендует жителям опасных регионов заранее страховать жильё от лесных пожаров

Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жители населённых пунктов в регионах, подверженных риску лесных пожаров, должны задуматься о страховании своих домов заранее, предпочтительно начиная с зимы, утверждает президент Института современного развития Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что процесс страхования требует времени, и начинать его в текущем сезоне уже нецелесообразно, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: Forest Service by John McColgan is licensed under Public Domain

"В настоящий момент заниматься этим уже бессмысленно. Надо было озаботиться подобными проблемами еще зимой, внимательно изучить возможности различных страховых компаний и их цены. Вся эта информация в свободном доступе есть в интернете, на маркетплейсах и других сайтах", — пояснил Юргенс.

Выбрав страховую компанию, следует пригласить на дом её представителя для оценки стоимости дома и вероятности наступления страхового случая, что займет длительное время, предостерегает специалист. Стоимость страховки зависит от нескольких параметров, включая местоположение жилья. При наличии в округе лесного пожара во время оценки, стоимость страховки может значительно возрасти.

"Страховому событию надо дать фору в несколько месяцев — будь то пожар, наводнение или ураган — чтобы получить в результате достойную компенсацию", — рекомендует Юргенс.