Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили
Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак
Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
Три метода, которые моментально снимут отечность
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Президент Института современного развития Игорь Юргенс рекомендует жителям опасных регионов заранее страховать жильё от лесных пожаров

Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров

1:24
Страхование

Жители населённых пунктов в регионах, подверженных риску лесных пожаров, должны задуматься о страховании своих домов заранее, предпочтительно начиная с зимы, утверждает президент Института современного развития Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что процесс страхования требует времени, и начинать его в текущем сезоне уже нецелесообразно, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
Фото: Forest Service by John McColgan is licensed under Public Domain

"В настоящий момент заниматься этим уже бессмысленно. Надо было озаботиться подобными проблемами еще зимой, внимательно изучить возможности различных страховых компаний и их цены. Вся эта информация в свободном доступе есть в интернете, на маркетплейсах и других сайтах", — пояснил Юргенс.

Выбрав страховую компанию, следует пригласить на дом её представителя для оценки стоимости дома и вероятности наступления страхового случая, что займет длительное время, предостерегает специалист. Стоимость страховки зависит от нескольких параметров, включая местоположение жилья. При наличии в округе лесного пожара во время оценки, стоимость страховки может значительно возрасти.

"Страховому событию надо дать фору в несколько месяцев — будь то пожар, наводнение или ураган — чтобы получить в результате достойную компенсацию", — рекомендует Юргенс.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
Байден объявит о новых тарифах на китайские товары, включая электромобили
Как понять, что вам нужно завести собаку: верный признак
Почти 40% домов отремонтировали в Подмосковье по программе капремонта
Как приготовить молочный коктейль из кукурузных хлопьев и клубники
Три метода, которые моментально снимут отечность
В России планируют изменить систему оплаты труда бюджетников к 2027 году
Ольга Бузова накричала на Ляйсан Утяшеву
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников