Вы не поверите, как изменился Porsche Cayenne GTS в 2025 году: мощность и роскошь на новом уровне

Обновленный Porsche Cayenne GTS 2025: больше мощности и современные технологии

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Porsche объявил об обновлении модели Cayenne GTS на 2025 год. В новой версии установлен двухтурбонаддувный 4,0-литровый V8 двигатель, увеличенная мощность которого составляет 493 л. с., что на 40 л. с. больше, чем у модели 2023 года.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Транспортное средство оснащено восьмиступенчатой трансмиссией и системой полного привода, а также получило улучшения в подвеске и системе охлаждения за счет технологий, заимствованных у Turbo GT Coupe.

Внешний вид GTS также обновлен: новый дизайн включает глянцевые черные элементы и бронзовые наконечники выхлопных труб. Интерьер теперь украшен материалами Race Tex и кожей с красной строчкой. Стартовая цена стандартной модели Cayenne составляет $126,985, а купе — $131,495. Заказы уже открыты, а доставки начнутся в конце года.