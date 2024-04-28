Вы не поверите, как изменился Porsche Cayenne GTS в 2025 году: мощность и роскошь на новом уровне

Porsche объявил об обновлении модели Cayenne GTS на 2025 год. В новой версии установлен двухтурбонаддувный 4,0-литровый V8 двигатель, увеличенная мощность которого составляет 493 л. с., что на 40 л. с. больше, чем у модели 2023 года.
Транспортное средство оснащено восьмиступенчатой трансмиссией и системой полного привода, а также получило улучшения в подвеске и системе охлаждения за счет технологий, заимствованных у Turbo GT Coupe.
Внешний вид GTS также обновлен: новый дизайн включает глянцевые черные элементы и бронзовые наконечники выхлопных труб. Интерьер теперь украшен материалами Race Tex и кожей с красной строчкой. Стартовая цена стандартной модели Cayenne составляет $126,985, а купе — $131,495. Заказы уже открыты, а доставки начнутся в конце года.
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