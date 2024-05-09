Прилетевший с жаркого континента в Москву Данила Козловский поиронизировал над погодой в столице

Актёр Данила Козловский высказался о майском снегопаде в Москве

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вернувшийся из Америки актёр Данила Козловский объяснил россиянам, как спасаться от палящего солнца.

Фото: https://vk.com/danila_kozlovsky_club by ВК-аккаунт Данила Козловский is licensed under public doman

Козловский разместил в социальных сетях видео. Стоя под снегопадом, он поиронизировал над московским ненастьем.

Он посоветовал россиянам запасаться солнцезащитными кремами, чтобы беречь кожу от беспощадных лучей небесного светила.

Ранее актёр Сергей Безруков прокомментировал обрушившуюся на Россию непогоду в мае.