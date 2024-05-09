Прилетевший с жаркого континента в Москву Данила Козловский поиронизировал над погодой в столице

Вернувшийся из Америки актёр Данила Козловский объяснил россиянам, как спасаться от палящего солнца.
Козловский разместил в социальных сетях видео. Стоя под снегопадом, он поиронизировал над московским ненастьем.
Он посоветовал россиянам запасаться солнцезащитными кремами, чтобы беречь кожу от беспощадных лучей небесного светила.
Ранее актёр Сергей Безруков прокомментировал обрушившуюся на Россию непогоду в мае.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.