Актёр Сергей Безруков прокомментировал обрушившуюся на Россию непогоду в мае.
Безруков опубликовал в своём Telegram-канале кадры с тюльпанами, на которых лежит снег.
"Вот и верь после этого в глобальное потепление", — посетовал артист.
Он назвал такие погодные условия неправильными.
"Говорят, что самый холодный май за 25 лет. Может быть, не помню, хотя должен. Но с другой стороны, если это самая низшая точка в погодной синусоиде, то дальше — только повышение", — объяснил актёр.
Звезда сериала "Бригада" утешил подписчиков обещанием летней жары.
Ранее актриса Юлия Высоцкая пожаловалась на холодную майскую погоду.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.