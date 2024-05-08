Сергей Безруков высказался об аномальной погоде в мае: "Самый холодный май за 25 лет"

Сергея Безрукова поразила майская погода: "Вот и верь в глобальное потепление"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков прокомментировал обрушившуюся на Россию непогоду в мае.

Фото: https://vk.com/photos217859055 by ВК-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Безруков опубликовал в своём Telegram-канале кадры с тюльпанами, на которых лежит снег.

"Вот и верь после этого в глобальное потепление", — посетовал артист.

Он назвал такие погодные условия неправильными.

"Говорят, что самый холодный май за 25 лет. Может быть, не помню, хотя должен. Но с другой стороны, если это самая низшая точка в погодной синусоиде, то дальше — только повышение", — объяснил актёр.

Звезда сериала "Бригада" утешил подписчиков обещанием летней жары.

Ранее актриса Юлия Высоцкая пожаловалась на холодную майскую погоду.