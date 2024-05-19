Шпинат прекрасно растёт рядом с этими культурами: они отпугивают вредителей

Лучшие компаньоны шпината

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Посадка компаньонов для некоторых овощных растений может быть сложной задачей, но неприхотливый шпинат хорошо растёт с большинством других овощей, а также со многими травами и цветами.

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При посадке шпината рассмотрите возможность посадки в качестве компаньона некоторые из этих распространённых растений для естественной борьбы с вредителями и других преимуществ. Лучше всего то, что большинство из них ниже прекрасно растёт на больших грядках для овощей и в небольших контейнерах, что позволяет выращивать их вместе со шпинатом на любом участке сада.

Клубника

Они также прекрасно растут вместе в саду. Мало того, что эти растения обычно собирают примерно в одно и то же время, но у них также схожие потребности в выращивании, и они любят много воды и богатую почву. Кроме того, цветки клубники также привлекают полезных насекомых, таких как жужелицы, которые могут помочь естественным образом бороться с вредителями шпината.

Укроп

Как и кинза, укроп — холодостойкая трава, которая лучше всего растёт в прохладных весенних и осенних садах, когда растения шпината находятся в лучшем состоянии. Укроп и шпинат также имеют схожие потребности в выращивании, и укроп не будет конкурировать со шпинатом за место для выращивания. Если вы позволите растениям укропа цвести, они также привлекут полезных насекомых в ваш сад и помогут сохранить растения шпината от естественных вредителей.

Лук

Зелёный лук, чеснок и луковица являются одними из самых универсальных растений-компаньонов, которые вы можете найти, поскольку они хорошо растут с большинством овощных культур. В сочетании со шпинатом сильный аромат лука может отпугнуть широкий спектр вредителей, включая слизней, гусениц и оленей. Некоторые садоводы даже сажают луковицы кольцом по внешней стороне своих грядок, чтобы снизить вероятность проникновения вредителей.

Настурции

Настурция — ещё одно популярное цветущее растение, которое является отличным компаньоном шпината и к тому же съедобно. Запах настурции отпугивает некоторых вредителей, но настурции также могут быть полезными культурами-ловушками, а их цветы привлекают хищных насекомых. Если в прошлом ваш шпинат поражался тлей или белокрылкой, попробуйте вырастить поблизости настурции.