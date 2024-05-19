Сокращение импорта товаров в Россию ускоряется: названа основная причина

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Импорт товаров в Россию сократился на 9,9% в первом квартале 2024 года

1:52
Экономика

Импорт товаров в Россию в марте 2024 года сократился на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив $21,3 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт товаров в Россию сократился на 9,9% в первом квартале 2024 года
Фото: unsplash.com by chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд. В начале весны сокращение ускорилось: за январь-февраль служба фиксировала снижение импорта на 4%.

Экспорт товаров из России в первом квартале 2024 года снизился на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив $101,2 млрд. В марте российский экспорт увеличился на 7,8%, до $42,8 млрд.

Китай остается главным торговым партнером России, на его долю приходится более трети российского товарооборота. В апреле экспорт товаров из Китая в Россию снизился на 10,2% в юанях и на 13% в долларах, продолжив тенденцию снижения с марта. В 2023 году Китай обеспечивал около 45% российского импорта, сообщает РБК.

Снижение импорта связано с опасениями вторичных санкций со стороны США, которые объявили в декабре 2023 года о введении санкций на банки и финансовые организации, содействующие сделкам с Россией по закупке технологического оборудования и материалов. Это привело к более строгим проверкам китайскими банками платежей из России, что замедлило торговые операции и повысило их стоимость.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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