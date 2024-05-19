Сибирские "Врата в ад" активно увеличиваются

"Багатайский" провал стремительно увеличивается и вызывает опасения ученых

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Земляное образование, известное как "Батагайский провал" или просто "Батагайка", привлекает внимание ученых из различных сфер исследований. Уникальное место на хребте Черского в северо-восточной части Сибири служит своего рода проходом в древний мир, его часто называют "порталом в преисподнюю".

Фото: www.youtube.com/

Здесь расположенный перманентный мерзлотный слой недавно считался "вечным", его возраст оценивался примерно в 650 тысяч лет. Теперь же он расчахнулся на поверхность, оттаивая и став доступным для исследований.

Батагайка представляет из себя термокарстовую воронку площадью около 1 км на 800 м, которая постоянно увеличивается. Из-за специфики местности мерзлота здесь активно тает, высвобождая все новые слои. Глубина провала колеблется от 50 до 100 метров, и его единственное направление — увеличение в размерах.

Каждый год Батагайка набирает до миллиона кубических метров нового объема. По мере таяния грязи и льда вымываются, обнажая более глубокие слои и давая доступ к воздуху и солнечному свету. Вместе с почвой на свободу попадают останки древних животных, растения, интересные минералы.

Кроме того, там обнаружены опасные вирусы и микроорганизмы, которые уже привели к гибели оленей в местной тундре. Ученые беспокоятся, что через эти "порталы в преисподнюю" в теории могут вырваться сущности, с которыми современная медицина не сможет справиться.

https://www.youtube.com/watch?v=QEu2dyrdoEc