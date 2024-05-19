Загитова в свой день рождения поблагодарила фанатов за поддержку и веру в неё

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Загитова призналась, что поклонники расстрогали её до слёз в день рождения

1:10
Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова выразила свою признательность болельщикам за поздравления с днём рождения.

Загитова призналась, что поклонники расстрогали её до слёз в день рождения
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

18 мая спортсменке исполнилось 22 года.

В своем Telegram-канале Загитова опубликовала видео, где она смотрела видео-поздравление от своих поклонников. Не сдержав эмоций, фигуристка пустила слезы, услышав тёплые слова, адресованные ей.

"Иногда даже не осознаю, сколько людей меня любят и ценят. Спасибо всем и каждому за веру и колоссальную поддержку. Это меня очень вдохновляет и не дает опускать руки", — написала Загитова.

Фигуристка добавила, что таким трепетным отношением заставили её плакать.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Начиная с 2020 года, она не участвует в соревнованиях, зато активно принимает участие в ледовых шоу и работает ведущей.

Алина ЗАГИТОВА интервью после выступления на Зимнем дне Московского спорта 04.02.23
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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