Загитова в свой день рождения поблагодарила фанатов за поддержку и веру в неё

Российская фигуристка Алина Загитова выразила свою признательность болельщикам за поздравления с днём рождения.
18 мая спортсменке исполнилось 22 года.
В своем Telegram-канале Загитова опубликовала видео, где она смотрела видео-поздравление от своих поклонников. Не сдержав эмоций, фигуристка пустила слезы, услышав тёплые слова, адресованные ей.
"Иногда даже не осознаю, сколько людей меня любят и ценят. Спасибо всем и каждому за веру и колоссальную поддержку. Это меня очень вдохновляет и не дает опускать руки", — написала Загитова.
Фигуристка добавила, что таким трепетным отношением заставили её плакать.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Начиная с 2020 года, она не участвует в соревнованиях, зато активно принимает участие в ледовых шоу и работает ведущей.
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