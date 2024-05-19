Попробуйте эти вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом: идеальный десерт к завтраку

Предлагаем вам очень простой рецепт блинов. Они готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют от вас особых усилий.
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Ингредиенты
250 г муки
245 мл апельсинового сока
200 г сахара
1 чайная ложка разрыхлителя
4 столовые ложки воды
5 ломтиков апельсина
2 яйца
100 мл молока
1 столовая ложка рафинированного масла
200 г молочного шоколада
25 г сливочного масла
Приготовление
В миску добавьте муку, яйца, разрыхлитель, 100 г сахара, 200 мл апельсинового сока, рафинированное масло и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось гладкое, текучее тесто. Дайте постоять 5 минут.
Выпекайте блины.
Для соуса в кастрюлю добавьте 100 г сахара, 4 столовые ложки воды и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Дайте сахару раствориться. Добавьте нарезанные кусочки шоколада и хорошо перемешайте. Добавьте сливочное масло. Не кипятите смесь. Теперь добавьте 45 мл апельсинового сока и осторожно перемешайте. Снимите с огня, полейте блины соусом и украсьте ломтиками свежего апельсина.