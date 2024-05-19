Попробуйте эти вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом: идеальный десерт к завтраку

Готовим вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам очень простой рецепт блинов. Они готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют от вас особых усилий.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

250 г муки

245 мл апельсинового сока

200 г сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

4 столовые ложки воды

5 ломтиков апельсина

2 яйца

100 мл молока

1 столовая ложка рафинированного масла

200 г молочного шоколада

25 г сливочного масла

Приготовление

В миску добавьте муку, яйца, разрыхлитель, 100 г сахара, 200 мл апельсинового сока, рафинированное масло и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось гладкое, текучее тесто. Дайте постоять 5 минут. Выпекайте блины. Для соуса в кастрюлю добавьте 100 г сахара, 4 столовые ложки воды и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Дайте сахару раствориться. Добавьте нарезанные кусочки шоколада и хорошо перемешайте. Добавьте сливочное масло. Не кипятите смесь. Теперь добавьте 45 мл апельсинового сока и осторожно перемешайте. Снимите с огня, полейте блины соусом и украсьте ломтиками свежего апельсина.