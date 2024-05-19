Попробуйте эти вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом: идеальный десерт к завтраку

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Готовим вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом

1:25
Еда

Предлагаем вам очень простой рецепт блинов. Они готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют от вас особых усилий. 

Готовим вкусные апельсиновые блины с шоколадным соусом
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 250 г муки
  • 245 мл апельсинового сока
  • 200 г сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 4 столовые ложки воды
  • 5 ломтиков апельсина
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 1 столовая ложка рафинированного масла
  • 200 г молочного шоколада
  • 25 г сливочного масла

Приготовление

  1. В миску добавьте муку, яйца, разрыхлитель, 100 г сахара, 200 мл апельсинового сока, рафинированное масло и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось гладкое, текучее тесто. Дайте постоять 5 минут. 
  2. Выпекайте блины.
  3. Для соуса в кастрюлю добавьте 100 г сахара, 4 столовые ложки воды и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Дайте сахару раствориться. Добавьте нарезанные кусочки шоколада и хорошо перемешайте. Добавьте сливочное масло. Не кипятите смесь. Теперь добавьте 45 мл апельсинового сока и осторожно перемешайте. Снимите с огня, полейте блины соусом и украсьте ломтиками свежего апельсина.
Идеальный Рецепт Блинов, проверенный годами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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