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Беспроцентные займы на жилье для молодых семей в России: новая инициатива Госдумы

Молодым семьям будут давать беспроцентные займы на покупку жилья

0:57
Недвижимость

В России предложили выдавать молодым семьям беспроцентные займы на покупку жилья. Эту новую меру поддержки инициировали депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия — За правду", сообщают "Известия".

Молодым семьям будут давать беспроцентные займы на покупку жилья
Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Мы предлагаем предоставлять молодым многодетным семьям беспроцентные жилищные кредиты на срок до 25 лет. Семья будет считаться молодой, если в ней есть один или более детей до 18 лет, а возраст родителей не превышает 35 лет", — пояснил депутат и руководитель фракции Сергей Миронов.

Авторы законопроекта отмечают, что большинство молодых семей не могут приобрести жилье без государственной поддержки. У таких семей, как правило, нет значительных накоплений, но есть стабильный и потенциально растущий доход. Кроме того, они еще долго будут оставаться трудоспособными, добавили депутаты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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