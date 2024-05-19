Беспроцентные займы на жилье для молодых семей в России: новая инициатива Госдумы

Молодым семьям будут давать беспроцентные займы на покупку жилья

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России предложили выдавать молодым семьям беспроцентные займы на покупку жилья. Эту новую меру поддержки инициировали депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия — За правду", сообщают "Известия".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Мы предлагаем предоставлять молодым многодетным семьям беспроцентные жилищные кредиты на срок до 25 лет. Семья будет считаться молодой, если в ней есть один или более детей до 18 лет, а возраст родителей не превышает 35 лет", — пояснил депутат и руководитель фракции Сергей Миронов.

Авторы законопроекта отмечают, что большинство молодых семей не могут приобрести жилье без государственной поддержки. У таких семей, как правило, нет значительных накоплений, но есть стабильный и потенциально растущий доход. Кроме того, они еще долго будут оставаться трудоспособными, добавили депутаты.