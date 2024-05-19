Опрос показал, почему россияне идут к врачу только при серьезных проблемах со здоровьем

Россияне обращаются к врачам только при серьезном течении болезни

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Опрос показал, что более половины россиян обращаются к врачам только в случае серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное СК "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ.

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Так, треть опрошенных обращаются к медикам при длительных симптомах, 19% — при острой боли, и 14% стараются избегать визитов из-за страха перед врачами. Четверть опрашиваемых обращаются за помощью при появлении первых признаков заболевания. Только 13% регулярно заботятся о своем здоровье и проходят профилактические осмотры. Главная причина откладывания визита к врачу — нехватка времени, так ответили 25% участников опроса.

Согласно результатам, россияне чаще всего обращаются к стоматологам, терапевтам, гастроэнтерологам, лорам, хирургам и дерматологам.

Россияне обращаются к врачам только при серьезных проблемах по нескольким причинам. Многие люди просто не могут позволить себе регулярные визиты к врачу и предпочитают откладывать походы в клинику до самого последнего момента.

Люди предпочитают обращаться за помощью только в случае крайней необходимости. Они не всегда понимают важность профилактики и регулярных медицинских осмотров, что также способствует тому, что обращение к врачам происходит только в крайних случаях.

В целом, привычка обращаться к врачам только при серьезных проблемах является сложившимся общественным явлением в России, которое требует внимания и изменений со стороны государства и медицинского сообщества.