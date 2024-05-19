Как расположение мисок может повлиять на здоровье вашей кошки

Как правильно кормить кошку: почему вода и еда должны быть в разных местах

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Один из ключевых аспектов ухода за питомцем — его питание. Как правильно кормить кошку, чтобы она была здорова, счастлива и не испытывала стресса? В этой статье мы расскажем вам о простом правиле, которое поможет вам в этом.

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Не ставьте миску с водой рядом с миской с едой

Многие владельцы кошек считают, что удобнее всего размещать миски с едой и водой рядом друг с другом, чтобы питомец мог легко утолить жажду после еды. Однако это не так. Если вы расположили миски таким образом, не удивляйтесь, что кошка отказывается пить воду или вытаскивает еду из миски. Причина этого поведения кроется не в желании кошки разозлить вас или поиграть, а в её природных инстинктах.

Почему кошки не любят пить воду рядом с едой

Кошки являются потомками диких хищников, которые охотились на животных и ели их на месте, но никогда не пили воду из водоёмов рядом с трупами своих жертв, так как такая вода могла быть загрязнена. Инстинктивно они понимали, что грязная вода может привести к болезням или даже смерти. Поэтому они искали чистую воду вдали от места трапезы.

Эта генетическая память сохранилась у домашних кошек. Они продолжают избегать воды, находящейся рядом с едой, считая её потенциально "отравленной" или "грязной". Из-за этого кошки могут отказываться пить такую воду или переносить еду в другое место, чтобы избежать её загрязнения.

Как правильно расположить миски для кошки

Чтобы избежать этих проблем, следуйте простому правилу: ставьте миску с водой подальше от миски с едой. Желательно, чтобы они находились в разных комнатах или хотя бы в разных углах. Это поможет кошке чувствовать себя комфортно и безопасно, она будет пить достаточно воды и не раскидывать еду по полу.

Также важно учитывать предпочтения кошки по типу и размеру мисок, чистоте и температуре воды, месту и времени кормления. У каждой кошки свои вкусы и привычки, поэтому наблюдайте за своим питомцем и узнавайте, что ему нравится, а что нет.