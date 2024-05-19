Роспотребнадзор предоставил рекомендации родителям по выбору путёвок в детские оздоровительные лагеря

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору детских лагерей

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Роспотребнадзор дал родителям ряд рекомендаций по выбору путёвок в детские лагеря, которые были опубликованы в их официальном Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первоначально, важно проверить, включён ли лагерь в реестр организаторов детского отдыха и оздоровления. Этот реестр составляют только те учреждения, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам.

"Нахождение в несанкционированном оздоровительном лагере может быть опасно для здоровья вашего ребенка", — отмечают в ведомстве.

Вторым шагом является выяснение местоположения лагеря и его транспортной доступности.

Третьим аспектом стоит обратить внимание на отзывы родителей и детей, которые уже посещали этот лагерь.

Четвёртое важное направление — не пренебрегать подписанием договора, при этом тщательно изучив его условия перед подписанием.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости иметь при себе основные документы для ребёнка: путёвку, свидетельство о рождении или паспорт, копию медицинского полиса, медицинские справки по форме №079/у и о неконтакте с инфекционными больными. Последнюю справку нужно получить в поликлинике за три дня до отъезда ребёнка, а также предоставить результаты необходимых анализов.