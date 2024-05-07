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Актриса Юлия Высоцкая пожаловалась на холодную погоду: "Это не май, это конец марта"

Юлия Высоцкая высказалась о погоде: "Прохладный май"

0:51
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как преодолеть грусть на фоне пасмурной погоды.

Юлия Высоцкая высказалась о погоде: "Прохладный май"
Фото: https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial by Инстаграм Юлии Высоцкой is licensed under public doman

Высоцкая опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена во френче цвета пыльной розы.

"Весна. Прохладный май. Циклон, антициклон, снег обещают. Наш календарь месяца на полтора не совпадает с природой, это не май, это конец марта таким должен быть", — написала супруга режиссёра Андрея Кончаловского в своём микроблоге.

Она призвала не грустить и на время сменить каблуки на казаки или кеды.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил москвичей о заморозках.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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