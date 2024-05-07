Актриса Юлия Высоцкая пожаловалась на холодную погоду: "Это не май, это конец марта"

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как преодолеть грусть на фоне пасмурной погоды.
Высоцкая опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена во френче цвета пыльной розы.
"Весна. Прохладный май. Циклон, антициклон, снег обещают. Наш календарь месяца на полтора не совпадает с природой, это не май, это конец марта таким должен быть", — написала супруга режиссёра Андрея Кончаловского в своём микроблоге.
Она призвала не грустить и на время сменить каблуки на казаки или кеды.
Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил москвичей о заморозках.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.