Скрытая опасность: почему курение в салоне автомобиля наносит больше вреда, чем вы думали

Почему нельзя курить в салоне автомобиля: дело не только в неприятном запахе

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители знают о серьёзных последствиях курения в автомобиле, особенно о зловонии, которое оно вызывает.

Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сигаретный дым пропитывает многие материалы в салоне транспортного средства, создавая стойкий неприятный запах, который очень трудно устранить.

Кроме того, курение в присутствии пассажиров также крайне нежелательно. Вы же не хотите чувствовать себя неловко перед людьми, превращая их в пассивных курильщиков?

Но это не единственные причины отказаться от курения в салоне авто.

Существует ещё одно негативное последствие, о котором многие автовладельцы даже не подозревают.

Почему не стоит курить в салоне машины: ещё одна причина

Табачный дым поднимается вверх, так как он легче воздуха. В итоге он впитывается в потолочную обивку. Это не только становится источником неприятного запаха, но и загрязняет материал.

На потолке появляются пятна, которые практически невозможно удалить.

Хотите, чтобы потолочная обивка оставалась чистой? Тогда не курите в салоне автомобиля!

Тем более, что курение – это вредная привычка, от которой желательно отказаться в принципе.