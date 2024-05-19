Скрытая опасность: почему курение в салоне автомобиля наносит больше вреда, чем вы думали

Многие водители знают о серьёзных последствиях курения в автомобиле, особенно о зловонии, которое оно вызывает.
Сигаретный дым пропитывает многие материалы в салоне транспортного средства, создавая стойкий неприятный запах, который очень трудно устранить.
Кроме того, курение в присутствии пассажиров также крайне нежелательно. Вы же не хотите чувствовать себя неловко перед людьми, превращая их в пассивных курильщиков?
Но это не единственные причины отказаться от курения в салоне авто.
Существует ещё одно негативное последствие, о котором многие автовладельцы даже не подозревают.
Почему не стоит курить в салоне машины: ещё одна причина
Табачный дым поднимается вверх, так как он легче воздуха. В итоге он впитывается в потолочную обивку. Это не только становится источником неприятного запаха, но и загрязняет материал.
На потолке появляются пятна, которые практически невозможно удалить.
Хотите, чтобы потолочная обивка оставалась чистой? Тогда не курите в салоне автомобиля!
Тем более, что курение – это вредная привычка, от которой желательно отказаться в принципе.
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