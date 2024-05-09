Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек
Planta: изобретён метод выращивания растений в радиоактивной почве
BMW прогнозирует снижение прибыли из-за инвестиций в электромобили и рост затрат
Наступил страховой случай: что делать?
Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль
Топ великолепных городов среди песков, забытых веками
Почти 3 тысячи квартир ежедневно выводится на рынок
Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
В качестве удобрения подойдёт даже хлеб: необычный способ подкормки огурцов

Как кусочки хлеба помогут огурцам

1:59
Садоводство » Овощи

Огурцы богаты витаминами и минералами, а также имеют низкую калорийность, что делает их идеальным выбором для здорового питания. Однако, чтобы получить хороший урожай огурцов, необходимо обеспечить растения питательными веществами. И здесь на помощь может прийти необычный способ — использование кусочков хлеба в качестве удобрения для огурцов.

Как кусочки хлеба помогут огурцам
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хлеб содержит много углеводов, белков и жиров, которые являются основными питательными веществами для растений. Кроме того, хлеб содержит микроэлементы, такие как кальций, магний и калий, которые необходимы для здорового роста растений. Конечно, хлеб не может заменить полноценное удобрение, но он может стать хорошим дополнением к нему.

Теперь перейдем к самому процессу приготовления удобрения из хлеба. Для этого вам понадобятся кусочки старого хлеба, которые вы можете найти в хлебных крошках или остатках от обеда. Не выбрасывайте их, а лучше используйте для приготовления удобрения. Сначала необходимо измельчить хлеб до состояния крошек. Затем смешайте его с землей в пропорции 1:3, то есть на одну часть хлебных крошек приходится три части земли. Это позволит равномерно распределить удобрение по почве.

Теперь осталось только внести полученную смесь в почву вокруг растений огурцов. Хлебные крошки будут постепенно разлагаться и высвобождать питательные вещества, которые будут поступать к корням растений. Таким образом, огурцы будут получать необходимые для роста и развития вещества, а вы сможете насладиться богатым урожаем.

Важно отметить, что удобрение из хлеба необходимо вносить в почву только в небольших количествах, чтобы не перегрузить растения питательными веществами. Лучше всего использовать его в качестве дополнительного удобрения, а не основного.

Только так правильно готовить хлебное удобрение. Тогда от него будет максимальная польза
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Последние материалы
Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек
Planta: изобретён метод выращивания растений в радиоактивной почве
BMW прогнозирует снижение прибыли из-за инвестиций в электромобили и рост затрат
Наступил страховой случай: что делать?
Как кусочки хлеба помогут огурцам
Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль
Топ великолепных городов среди песков, забытых веками
Почти 3 тысячи квартир ежедневно выводится на рынок
Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников