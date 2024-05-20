Так капусту вы ещё не готовили: простой и оригинальный рецепт, запекаем в духовке с ароматными травами

Капуста, запечённая с травами: ароматное блюдо

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая капуста с травами — изысканное блюдо, которое легко приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этот вегетарианский рецепт добавлены экзотические и ароматные травы, такие как орегано, листья базилика. Использование лимонного сока придаёт этому блюду пикантную нотку.

Ингредиенты

4 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка чесночного порошка

соль по необходимости

3 столовые ложки лимонного сока

2 кочана капусты

Хлопья чили по желанию

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Травы (орегано, базилик)

1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. Разрежьте капусту на большие дольки. Смажьте каждую оливковым маслом. Посыпьте капусту чесночным порошком, хлопьями чили, травами, посолите и поперчите. Застелите противень фольгой, смажьте маслом, положите капусту на противень. Выпекайте минимум 20 минут. Сбрызните каждый кусочек капусты небольшим количеством лимонного сока и подавайте.