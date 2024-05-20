Так капусту вы ещё не готовили: простой и оригинальный рецепт, запекаем в духовке с ароматными травами
Капуста, запечённая с травами: ароматное блюдо
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Запечённая капуста с травами — изысканное блюдо, которое легко приготовить дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В этот вегетарианский рецепт добавлены экзотические и ароматные травы, такие как орегано, листья базилика. Использование лимонного сока придаёт этому блюду пикантную нотку.
Ингредиенты
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка чесночного порошка
- соль по необходимости
- 3 столовые ложки лимонного сока
- 2 кочана капусты
- Хлопья чили по желанию
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
- Травы (орегано, базилик)
- 1 чайная ложка сливочного масла
Приготовление
- Разогрейте духовку до 150 градусов. Разрежьте капусту на большие дольки. Смажьте каждую оливковым маслом.
- Посыпьте капусту чесночным порошком, хлопьями чили, травами, посолите и поперчите. Застелите противень фольгой, смажьте маслом, положите капусту на противень.
- Выпекайте минимум 20 минут. Сбрызните каждый кусочек капусты небольшим количеством лимонного сока и подавайте.
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