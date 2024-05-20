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Так капусту вы ещё не готовили: простой и оригинальный рецепт, запекаем в духовке с ароматными травами

Капуста, запечённая с травами: ароматное блюдо

1:12
Еда

Запечённая капуста с травами — изысканное блюдо, которое легко приготовить дома.

Капуста, запечённая с травами: ароматное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этот вегетарианский рецепт добавлены экзотические и ароматные травы, такие как орегано, листья базилика. Использование лимонного сока придаёт этому блюду пикантную нотку.

Ингредиенты

  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • соль по необходимости
  • 3 столовые ложки лимонного сока
  • 2 кочана капусты
  • Хлопья чили по желанию
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • Травы (орегано, базилик)
  • 1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 150 градусов. Разрежьте капусту на большие дольки. Смажьте каждую оливковым маслом.
  2. Посыпьте капусту чесночным порошком, хлопьями чили, травами, посолите и поперчите. Застелите противень фольгой, смажьте маслом, положите капусту на противень.
  3. Выпекайте минимум 20 минут. Сбрызните каждый кусочек капусты небольшим количеством лимонного сока и подавайте.
Когда капуста вкуснее мяса!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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