Эффективные советы для укрепления и быстрого роста ногтей

Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда даже гель-лак не спасает от ломкости ногтей, и приходится снимать покрытие для восстановления, которое обычно занимает много времени. Однако существуют простые и эффективные способы укрепить ногти и отрастить их до желаемой длины на натуральных ногтях.

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Ванночки: старый, но проверенный способ укрепления ногтей. Для приготовления ванночки возьмите два стакана воды, добавьте 20 граммов морской соли и, при желании, несколько капель йода. Держите ногти в этом растворе около 15 минут, пока вода не остынет. Затем смойте соль проточной водой и нанесите питательный крем, уделяя особое внимание ногтям. Проводите процедуру не чаще двух раз в неделю.

Натуральные масла: для восстановления ломких ногтей идеальны кокосовое масло и масло ши. Также можно использовать оливковое масло благодаря его насыщенному составу. Масло нужно немного подогреть и мягко втереть в ногтевую пластину, не забывая про область кутикулы.

Регулярное подпиливание: как регулярное подрезание сухих кончиков волос ускоряет их рост, так и аккуратное подпиливание ногтей способствует их быстрому росту. Подпиливайте слабые ногти, чтобы избежать обламывания, и используйте пилочку правильно — двигайтесь в одном направлении и сглаживайте острые края, чтобы ногти не цеплялись и не ломались.