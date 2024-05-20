Исследование Банки.ру: как возраст и пол влияют на стоимость ипотечного страхового полиса

Банки.ру выявил различия в стоимости страховки для мужчин и женщин

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Приобретение страхового полиса является необходимым условием для получения ипотечного кредита. Портал Банки. ру опубликовал результаты анализа, который показал, как изменяется стоимость ипотечной страховки для различных категорий граждан, и установил, какие заемщики платят за полис больше или меньше средней стоимости.

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Выяснилось, что мужчины чаще приобретают страховку (56%) по сравнению с женщинами (44%). Однако в разных возрастных категориях картинка различается: среди мужчин от 26 до 35 лет этот показатель составляет 61%, тогда как среди женщин старше 51 года — также 61%.

Стоимость полиса по страхованию имущества была наибольшей у мужчин возраста от 26 до 35 лет, составив 4 тыс. рублей, что на 15% выше среднего уровня. В то же время наименьшую стоимость полиса наблюдали у мужчин старше 51 года — 2,1 тыс. рублей, что на 40% ниже среднего.

"Причина уменьшения стоимости страховки кроется в том, что ипотека возрастных клиентов часто близится к завершению, а эксплуатация имущества владельцем в возрасте производится более ответственно, что не могло не сказаться на оценках имущественных рисков страховыми компаниями. Страховщики воспринимают риск как более низкий и, вероятно, снижают тарифы", — отметил аналитик Банки. ру Илья Чуриков.