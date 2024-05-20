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Исследование Банки.ру: как возраст и пол влияют на стоимость ипотечного страхового полиса

Банки.ру выявил различия в стоимости страховки для мужчин и женщин

1:37
Страхование

Приобретение страхового полиса является необходимым условием для получения ипотечного кредита. Портал Банки. ру опубликовал результаты анализа, который показал, как изменяется стоимость ипотечной страховки для различных категорий граждан, и установил, какие заемщики платят за полис больше или меньше средней стоимости.

Банки.ру выявил различия в стоимости страховки для мужчин и женщин
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Выяснилось, что мужчины чаще приобретают страховку (56%) по сравнению с женщинами (44%). Однако в разных возрастных категориях картинка различается: среди мужчин от 26 до 35 лет этот показатель составляет 61%, тогда как среди женщин старше 51 года — также 61%.

Стоимость полиса по страхованию имущества была наибольшей у мужчин возраста от 26 до 35 лет, составив 4 тыс. рублей, что на 15% выше среднего уровня. В то же время наименьшую стоимость полиса наблюдали у мужчин старше 51 года — 2,1 тыс. рублей, что на 40% ниже среднего.

"Причина уменьшения стоимости страховки кроется в том, что ипотека возрастных клиентов часто близится к завершению, а эксплуатация имущества владельцем в возрасте производится более ответственно, что не могло не сказаться на оценках имущественных рисков страховыми компаниями. Страховщики воспринимают риск как более низкий и, вероятно, снижают тарифы", — отметил аналитик Банки. ру Илья Чуриков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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