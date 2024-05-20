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Кератин vs ботокс для волос: в чём разница

Чем отличаются кератин и ботокс для волос

1:49
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Ботокс для волос и кератиновое выпрямление часто путают, так как обе процедуры улучшают внешний вид волос, делая их блестящими и гладкими. Однако они отличаются по эффекту и длительности результата.

Чем отличаются кератин и ботокс для волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эффект: кератин выпрямляет волосы, улучшая их внешний вид за счет сглаживания снаружи. Ботокс, наоборот, восстанавливает волосы изнутри, питая их стержень. Кератин — это естественный белок, который составляет 80-90% волос. При кератиновом выпрямлении специальные химические соединения ослабляют дисульфидные связи в волосах, что позволяет их выпрямить. После нанесения состава и нагревания утюжком, кератин фиксируется в волосах, делая их более податливыми и гладкими. Однако, альдегиды в составе при нагревании превращаются в формальдегиды — токсичные вещества, которые могут вызывать аллергии и раздражения, поэтому многие специалисты не рекомендуют эту процедуру.

Ботокс для волос обеспечивает глубокое кондиционирование, заполняя поврежденные участки специальным составом из кератина, коллагена, аминокислот, витаминов и масел. Существует горячий и холодный ботокс. Горячий ботокс устраняет пушистость, делая волосы гладкими и мягкими. Холодный ботокс восстанавливает внутреннюю структуру волос, не используя утюжок, и направлен на улучшение их состояния изнутри.

Длительность эффекта: при правильном уходе эффект от ботокса длится 1,5-2 месяца. Результат от кератинового выпрямления сохраняется дольше — до 4-5 месяцев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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