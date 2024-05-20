Летний отдых 2024: рост числа зарубежных поездок россиян

Количество зарубежных поездок россиян летом 2024 года увеличится. По оценкам экспертов, отдых на турецких курортах останется самым популярным среди наших туристов.
Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян "Парламентской газете", количество туристических поездок за границу вырастет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил, что авиакомпании предлагают путешественникам больше вариантов. По его словам, Турция прочно занимает первое место в рейтинге стран для летнего отдыха: в прошлом году её посетили 6,2 миллиона российских туристов, а в этом году ожидается 7 миллионов.
На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Таиланд, за которым следует Египет. Пятое место делят Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.