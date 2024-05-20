Летний отдых 2024: рост числа зарубежных поездок россиян

Куда россияне планируют полететь летом

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество зарубежных поездок россиян летом 2024 года увеличится. По оценкам экспертов, отдых на турецких курортах останется самым популярным среди наших туристов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян "Парламентской газете", количество туристических поездок за границу вырастет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил, что авиакомпании предлагают путешественникам больше вариантов. По его словам, Турция прочно занимает первое место в рейтинге стран для летнего отдыха: в прошлом году её посетили 6,2 миллиона российских туристов, а в этом году ожидается 7 миллионов.

На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Таиланд, за которым следует Египет. Пятое место делят Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.