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Летний отдых 2024: рост числа зарубежных поездок россиян

Куда россияне планируют полететь летом

1:03
Туризм

Количество зарубежных поездок россиян летом 2024 года увеличится. По оценкам экспертов, отдых на турецких курортах останется самым популярным среди наших туристов.

Куда россияне планируют полететь летом
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян "Парламентской газете", количество туристических поездок за границу вырастет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил, что авиакомпании предлагают путешественникам больше вариантов. По его словам, Турция прочно занимает первое место в рейтинге стран для летнего отдыха: в прошлом году её посетили 6,2 миллиона российских туристов, а в этом году ожидается 7 миллионов.

На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Таиланд, за которым следует Египет. Пятое место делят Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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