Открытие новых возможностей для пенсионеров: 13 городов для комфортной и доступной жизни на пенсии

Мексика привлекает пенсионеров: жильё от 500 долларов в месяц

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новое исследование от International Living выявило 13 привлекательных городов по всему миру, которые являются идеальными для проведения пенсионных лет.

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В этих городах представлены доступные развлечения, жильё, здравоохранение и питание по ценам, значительно ниже американских. Пенсионеры могут комфортно проживать, тратя всего 1500 долларов в месяц.

В списке лидируют три мексиканских города: Керетаро — исторический город в центре страны, а также острова Исла-Мухерес и Косумель, расположенные у берегов Канкуна и Ривьеры-Майя, где аренда жилья стоит всего 500 долларов в месяц.

Также в список вошло пять городов Юго-Восточной Азии, в том числе столица Камбоджи. Жизнь в Пномпене доступна при бюджете в 500 долларов в месяц.

На острове Пенанг в Малайзии, где стоимость жизни также значительно ниже, чем в США, можно насладиться уникальной смесью культур, арендовать трехкомнатную квартиру с видом на море за 380 долларов в месяц и уложиться в месячный бюджет в 500 долларов.

Кроме того, стоит обратить внимание на испанские города Аликанте и Гранада, а также на Бержерак в Юго-Западной Франции, известный своим виноградарством и богатой культурной жизнью.