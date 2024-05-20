Стало известно, как Пугачёва помогала Филиппу Киркорову продвигаться на эстраде

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Актриса Борзова заявила, что Алле Пугачёвой не удалось убрать с эстрады Долину

1:14
Шоу-бизнес

Актриса Елена Борзова в беседе с "АиФ" призналась, что народная артистка СССР Алла Пугачёва при помощи связей всегда убирала сильных конкуренток. Однако справиться с коллегой Ларисой Долиной у нее не получилось.

Актриса Борзова заявила, что Алле Пугачёвой не удалось убрать с эстрады Долину
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм is licensed under public domain

Елена Борзова напомнила о судьбе исполнительницы Аиды Ведищевой, карьера которой закончилась по решению Аллы Пугачёвой. При этом актриса знает еще несколько имен, которые также не смогли выстрелить на эстраде по аналогичной причине.

"С Колей [Николай Зиновьев — поэт-песенник, муж Елены Борзовой, умер в 2018 году] дружила очень хорошая певица, мы с ней познакомились, когда вместе в круизе плавали. Она тоже рассказывала разные истории. То есть не только Ведищеву Пугачева "закопала", были и другие разные певицы. Ну, Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее", — поделилась артистка.

В заключение она отметила, что никогда лично не общалась с Аллой Пугачёвой, так как не поддерживала такие методы борьбы с сильными соперниками.

Ранее стало известно имя победителя "Новой Фабрики звезд".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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