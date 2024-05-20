Солистка группы "Вирус" устроила истерику на сцене шоу "ВИА Суперстар!" из-за Соседова

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Сергей Соседов довел до слёз певицу Ольгу Лаки на шоу "ВИА Суперстар"

0:57
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в рамках шоу "ВИА Суперстар" довел до слез певицу Ольгу Лаки, солистку группы "Вирус".

Сергей Соседов довел до слёз певицу Ольгу Лаки на шоу "ВИА Суперстар"
Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain

Так, участница проекта выбрала для выступления композицию Евы Польны "Лучшее в тебе" и посвятила ее отцу. От Наташи Королевой и Леры Кудрявцевой она получила по два балла.

При этом Стас Пьеха и Сергей Соседов оценили ее исполнение на один балл. Музыкальный критик объяснил свое решение тем, что ему не хватило концовки в песне.

"Думаю: "Сейчас что-то будет, слезы хлынут". И вдруг все закончилось. Я ничего не понял, я сидел в недоумении", — сказал он.

Ольга Лаки заверила его, что так и было задумано, а занижение балла посчитала нечестным.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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