Солистка группы "Вирус" устроила истерику на сцене шоу "ВИА Суперстар!" из-за Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов в рамках шоу "ВИА Суперстар" довел до слез певицу Ольгу Лаки, солистку группы "Вирус".
Так, участница проекта выбрала для выступления композицию Евы Польны "Лучшее в тебе" и посвятила ее отцу. От Наташи Королевой и Леры Кудрявцевой она получила по два балла.
При этом Стас Пьеха и Сергей Соседов оценили ее исполнение на один балл. Музыкальный критик объяснил свое решение тем, что ему не хватило концовки в песне.
"Думаю: "Сейчас что-то будет, слезы хлынут". И вдруг все закончилось. Я ничего не понял, я сидел в недоумении", — сказал он.
Ольга Лаки заверила его, что так и было задумано, а занижение балла посчитала нечестным.
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