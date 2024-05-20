Французский политик Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", заявил о необходимости снять санкции против России из-за их неэффективности, сообщает РИА Новости.
Филиппо отметил, что российская экономика в настоящее время демонстрирует рост. Он подчеркнул, что ограничительные меры не достигли своих целей и должны быть отменены.
Политик заявил, что "глупые санкции вредят только Франции".
Кроме того, Филиппо отметил, что Парижу следует прекратить оказывать финансовую помощь Владимиру Зеленскому.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.