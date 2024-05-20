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"Глупые санкции вредят только Франции": Флориан Филиппо требует отмены санкций против России

Французский политик Филиппо призвал снять санкции против России

0:36
Экономика

Французский политик Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", заявил о необходимости снять санкции против России из-за их неэффективности, сообщает РИА Новости.

Французский политик Филиппо призвал снять санкции против России
Фото: wikimedia.org by CherryX is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Филиппо отметил, что российская экономика в настоящее время демонстрирует рост. Он подчеркнул, что ограничительные меры не достигли своих целей и должны быть отменены.

Политик заявил, что "глупые санкции вредят только Франции".

Кроме того, Филиппо отметил, что Парижу следует прекратить оказывать финансовую помощь Владимиру Зеленскому.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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