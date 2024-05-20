Названы ужасающие последствия употребления энергетических напитков детьми

Врач Мария Беляева сообщила, что энергетики имеют высокое содержание кофеина, что может привести к увеличению артериального давления и раздражению нервной системы у детей.
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"При регулярном употреблении это приводит к депрессии и психическим нарушениям, особенно в случае с детьми и подростками. Также кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поражает поджелудочную железу и печень", — уточнила Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Специалист указала, что наличие большого количества красителей, сахара и консервантов в энергетиках, помимо кофеина, способно спровоцировать нарушение обмена веществ и привести к ожирению, а также развитию сахарного диабета.
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