Скидки по ОСАГО за безаварийную езду выросли до 54% — что мотивирует водителей соблюдать ПДД?

РСА: больше трети водителей получили максимальную скидку по ОСАГО в 2024

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В первом квартале 2024 года 35,6% автовладельцев получили максимальную скидку по ОСАГО за безаварийное вождение, которая составила 54%. Это больше, чем в том же периоде прошлого года, когда такую скидку имели 32,2% водителей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Глава РСА отметил, что в первом квартале 2024 года скидки размером от 9% до 54% были предоставлены 92,5% владельцев автомобилей, что почти совпадает с показателем прошлого года (92,6%). При этом 3,1% автовладельцев сохраняли базовый коэффициент "бонус-малус" (КБМ), равный единице, снизившись с 3,5% в прошлом году.

Основанные на КБМ надбавки за аварийное вождение во втором квартале 2023 года затронули лишь 0,43% автовладельцев, что незначительно больше, чем годом ранее (0,36%). Уфимцев уточнил, что в начальном классе этой системы, где коэффициент с апреля 2022 года установлен в 1,17, находились 3,8% водителей, что также больше, чем в прошлом году (3,5%).

Максимальную надбавку за аварийную езду в первом квартале 2024 года получили только 0,01% водителей, что соответствует уровню первого квартала 2023 года.

"Тарификация в ОСАГО создала экономический стимул для водителей ездить безаварийно. Статистика показывает, что это работает: количество автовладельцев, имеющих надбавку за аварийное вождение — меньше половины процента. При этом больше трети всех автовладельцев или никогда не становились виновниками ДТП, или это случилось с ними в последний раз достаточно давно", — подытожил Уфимцев.

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