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Теперь не меньше 45 дней — почему выросли сроки поставки запчастей для ремонта по ОСАГО

РСА: сроки поставки деталей выросли до 45 дней из-за проблем с платежами

1:44
Страхование

С начала 2024 года, из-за задержек в оплате с некоторыми странами, сроки поставки автозапчастей для ремонта по ОСАГО увеличились минимум до месяца, а в некоторых случаях — до 45 дней, рассказал "Известиям" глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

РСА: сроки поставки деталей выросли до 45 дней из-за проблем с платежами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам президента союза, основные логистические центры, из которых приходят детали, находятся в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах и Китае.

Уфимцев также отметил, что, хотя прямых запретов на поставку комплектующих нет, сложность заключается в использовании множества электронных компонентов и чипов — необходимо дополнительное время на согласование, чтобы убедиться, что они не относятся к товарам двойного назначения.

Заместитель гендиректора по розничному бизнесу "Ингосстраха", Владимир Храбров заявил, что средние сроки доставки деталей из Китая составляют 45 дней, а из ОАЭ — от полутора до трех месяцев.

Генеральный директор консалтинговой компании "АСТ" Каро Карапетян указал, что в настоящее время ремонт автомобилей по ОСАГО занимает в среднем 50 рабочих дней, что превышает законный максимум в 30 дней, разрешённый для нахождения машины в сервисе.

Управляющий партнёр ГТК-Авто Александр Сагун добавил, что доля ремонтов по ОСАГО составляет всего 3-5%, в остальных случаях страховая компания выплачивает клиентам денежную компенсацию.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября вводится обязательное страхование пассажиров такси.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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