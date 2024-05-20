С 1 сентября 2024 года в России вводится обязательное страхование ответственности для такси, выплаты до 2 млн рублей

С 1 сентября 2024 года в России вводится обязательное страхование гражданской ответственности для перевозчиков такси. Эта мера направлена на обеспечение возмещения ущерба, причинённого жизни, здоровью и имуществу пассажиров, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".
Благодаря этим изменениям, клиенты такси будут защищены наравне с пассажирами других видов общественного транспорта. Лимиты выплат составят до 2 миллионов рублей на человека, а за вред имуществу — до 23 тысяч рублей.
"Сейчас перевозчик легкового такси несёт ответственность перед пассажирами только в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), а максимальная компенсация при гибели человека в ДТП по вине перевозчика составляет 500 тыс рублей. Новые изменения в этом плане усилят ответственность водителей и добавят безопасности пассажирам", — отметил начальник главного управления госконтроля правительства Хабаровского края Дмитрий Зубарев.
Новый договор страхования пассажиров будет заключаться на каждое транспортное средство, зарегистрированное в региональном реестре легковых такси. Информация о наличии такого договора будет размещена в салоне машины. Контролирующие органы будут проверять соблюдение этих требований.
По новым правилам страховые выплаты составят:
При отсутствии договора страхования действие разрешения перевозчика будет приостановлено и может быть аннулировано. Также за отсутствие страховки предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и ИП, а для организаций — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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