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Целлюлит: реальность и мифы

Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение

1:32
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Целлюлит, великий и ужасный, тревожит умы миллионов женщин по всему миру. Реклама утверждает, что его необходимо избавиться, но наши представления о нем часто далеки от реальности.

Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Целлюлит представляет собой неровности на коже, напоминающие шкурку апельсина или творог, и появляется чаще на бедрах и попе. Однако это естественное явление и не считается патологией.

Хотя неровности на коже проявляются у 80% женщин и всего лишь у 10% мужчин, это не значит, что мужчины не подвержены целлюлиту. Просто они не обращают на это внимания.

Целлюлит не является заболеванием, это эстетическая особенность, присущая 80-90% женщин. Неровности не влияют на обмен веществ и не являются воспалительным процессом. Однако важно отличать целлюлит от липедемы, которая вызывает болезненные ощущения и требует консультации дерматолога.

Появление целлюлита обусловлено различными факторами, такими как наследственность, возраст, особенности кожи и образ жизни. Даже стройные женщины могут столкнуться с этой проблемой.

Избавиться от целлюлита дома практически невозможно. Эффективнее салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Средства с кофеином и ретинолом могут помочь сгладить кожу и вернуть ей тонус, но требуют регулярного применения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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